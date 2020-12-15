Представители ВОЗ посетили Агдам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает свою миссию в регионах, пострадавших в результате армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что минувшим днем представители ВОЗ побывали в Агдамском районе. Они посетили местную Исполнительную власть, учреждения здравоохранения, в том числе медпункты в селах Учоглан и Гарадаглы, а также поинтересовались нуждами и проблемами местного населения.

Гости раздали маски в качестве медицинской помощи всем медучреждениям, в которых побывали, а также передали местным властям гигиенические комплекты.