Представители ВОЗ посетили Агдам - ФОТО
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает свою миссию в регионах, пострадавших в результате армяно-азербайджанского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что минувшим днем представители ВОЗ побывали в Агдамском районе. Они посетили местную Исполнительную власть, учреждения здравоохранения, в том числе медпункты в селах Учоглан и Гарадаглы, а также поинтересовались нуждами и проблемами местного населения.
Гости раздали маски в качестве медицинской помощи всем медучреждениям, в которых побывали, а также передали местным властям гигиенические комплекты.
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