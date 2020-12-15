Мамедага Сафаров сражался до последней капли крови

В Центральной библиотеке Централизованной библиотечной системы Хазарского района организован информационный час, посвященный шехиду Мамедаге Сафарову, сообщили Trend в пресс-службе Главного управления культуры города Баку, передает Day.Az.

Мамедага Сафаров родился 10 мая 1997 года в Баку. Окончил школу-лицей №20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе. В 2014-2019 годах учился в Университете города Балыкесир (Турция).

Мать шехида рассказывает, что во время телефонных разговоров из Турции сын исполнял для нее песню "Ana, mən şəhid oldum..." ("Мама, я стал шехидом...").

На последнем этапе учебы Мамедага решил сначала пройти военную службу, а потом продолжить обучение.

8 октября 2019 года Мамедага Сафаров был направлен на военную службу в Гусарский район. В дальнейшем он участвовал в боях за освобождение Джабраила, Физули. В сердце Мамедаги Сафарова жили огромная любовь к Родине, безграничное чувство патриотизма.

Он погиб 21 октября в боях на Физулинском направлении.

Мамедага Сафаров - один из мужественных сынов Отечества, отдавший свою жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Он сражался до последней капли крови, с честью исполнив свой священный долг перед Родиной.