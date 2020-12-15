Еще один азербайджанский врач умер от коронавируса

Реаниматолог Клинического медицинского центра Судаба Гасанова скончалась от коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в соцсетях.

Сообщается, что COVID-19 она заразилась недавно.