https://news.day.az/society/1298472.html Еще один азербайджанский врач умер от коронавируса - ФОТО
Еще один азербайджанский врач умер от коронавируса - ФОТО
Реаниматолог Клинического медицинского центра Судаба Гасанова скончалась от коронавирусной инфекции.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в соцсетях.
Сообщается, что COVID-19 она заразилась недавно.
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