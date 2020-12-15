Максим Шевченко о русских жителях села Ивановка - "Их родина - Азербайджан!"

Максим Шевченко о русских жителях села Ивановка - "Их родина - Азербайджан!" - ВИДЕО
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко посетил село Ивановка Шамахинского района, передает Day.Az.
"Одно из сел, где живут тысячи русских людей. Мечтал побывать здесь давно, увидеть и узнать - как живут русские не на родине - в Азербайджане, хотя эти люди говорят, что их родина здесь", - пишет Шевченко на своей странице в Instagram.
Как отмечает российский журналист, в селе есть действующий колхоз, новейшая школа почти на тысячу мест, детский сад, построенный по новейшим стандартам, дом культуры с актовым залом - таких сел в России практически не осталась.
"Здесь вручную без автоматизированного труда русские люди делают лучшие в стране молочные продукты, которые пользуются особым спросом в Баку.
На видео - похоронная процессия, вдоль тихих, чистых улочек и аккуратных домиков несут гроб с телом старейшины - пресвитера местной церкви.
А несколько дней назад в этом русском селе в последний путь проводили шахида, который погиб за освобождение своей родины. Местные говорят, что его мать не плакала - а с гордостью и большим достоинством похоронила сына", - подытоживает Максим Шевченко.
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