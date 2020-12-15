https://news.day.az/society/1298481.html Еще на одной бакинской улице создается спецполоса для автобусов
Еще на одной бакинской улице создается спецполоса для автобусов
Спецполоса для автобусов создается еще на одной бакинской улице, сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
"В ближайшие дни на ул. Микаэля Усейнова в связи с созданием автобусной полосы будут установлены соответствующие дорожные знаки. Их нарушение влечет административную ответственность, и в отношении водителей-нарушителей будут применены штрафные санкции", - говорится в сообщении.
Отметим, что этой специально выделенной полосой могут пользоваться автобусы и оперативные транспортные средства.
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