Завтра в Баку будет дождливо

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых местах ожидаются дожди, утром - слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром будет туман, будет дуть порывистый западный ветер.