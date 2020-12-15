Названы 3 главные причины смерти от коронавируса

В последние дни мы стали свидетелями роста количества смертей от коронавируса среди молодежи. В первые месяцы пандемии мысль о том, что "только пожилые люди умирают от болезни", теперь опровергнута смертью людей среднего возраста.

Интересно, в чем причина роста смертности среди людей, инфицированных коронавирусом? Какую ошибку мы совершаем?

Как передает Day.Az, заведующий отделением лучевой диагностики Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, радиолог Айдын Алиев в беседе со Sfera.az сказал, что смерть от коронавируса наступает по трем причинам.

"У молодых людей смерть от коронавируса происходит по нескольким причинам. Одна из основных причин - сопутствующие заболевания умершего. Кроме того, причиной смерти является высокая вирусная нагрузка. То есть, чем больше вируса попадает в организм, тем тяжелее заболевание.

Вторая основная причина смерти - неправильное лечение. У некоторых пациентов наступает обострение. Например, некоторые люди с легким симптомами используют тяжелые антибиотики или антибиотики, которые негативно влияют на печень и почки.

В-третьих, необходимо использовать маску для снижения вирусной нагрузки. Чем ниже вирусная нагрузка, тем легче заболевание. В то же время паника и стресс ослабляют иммунную систему и усугубляют болезнь. Вот почему я призываю людей не паниковать", - сказал он.