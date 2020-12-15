Рамин Байрамлы о способах предотвратить болезнь COVID-19

"В целом мы не называем вирусов клетками. Вирусы цепляются к органам игольчатыми образованиями. Вирус SARS-Cov-2 соединяется с белком в организме человека".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, этот вирус связан в основном с легкими:

"Поскольку вирус может мутировать и связываться, он способен вызывать заболевания в нашем организме. Как только вирус освобождается от белкового слоя, РНК попадает в клетку, наступает более опасная стадия. Первый способ предотвратить болезнь COVID-19 - найти лекарство от этой болезни. В настоящее время это невозможно. Другой путь - строгий карантинный метод, но он обходится дорого. Наиболее верный вариант - вакцинация. Для этого ученые работают с первых дней болезни. Подготовка вакцин состоит из 3 этапов. Вакцины очень важны. Порой для спасения жизни одного человека под угрозу ставятся жизни нескольких. Можно сказать, что ситуация со всеми пациентами в реанимации в мире одинаковая".