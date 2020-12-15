https://news.day.az/society/1298560.html Кадры разрушенного исторического здания в Джебраиле - ВИДЕО
Кадры разрушенного исторического здания в Джебраиле - ВИДЕО
В своем аккаунте в Twitter первый заместитель министра культуры Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поделился публикацией, в которой показано историческое здание в селе Сулейманлы Джебраильского района, разрушенное во время армянской оккупации, сообщает Day.Az.
"Историческое здание 1893 года в селе Сулейманлы Джебраильского района, разрушенное в результате армянской оккупации. Наши специалисты работают над распознаванием надписей над входом здания. Мониторинг культурных ценностей на освобожденных территориях Карабаха продолжается", - написал он в Twitter.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре