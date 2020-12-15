Кадры разрушенного исторического здания в Джебраиле

В своем аккаунте в Twitter первый заместитель министра культуры Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поделился публикацией, в которой показано историческое здание в селе Сулейманлы Джебраильского района, разрушенное во время армянской оккупации, сообщает Day.Az.

"Историческое здание 1893 года в селе Сулейманлы Джебраильского района, разрушенное в результате армянской оккупации. Наши специалисты работают над распознаванием надписей над входом здания. Мониторинг культурных ценностей на освобожденных территориях Карабаха продолжается", - написал он в Twitter.