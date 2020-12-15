В Азербайджане выявлено еще 4273 случая заражения коронавирусом, 4164 человека вылечились, 41 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 183 259 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 119 005 человек вылечились, 2007 скончались, число активных больных - 62 247.

За последние сутки проведен 17 231 тест на коронавирус, за минувший период - 1 980 579 тестов.