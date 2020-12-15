https://news.day.az/society/1298563.html Мы должны начать вакцинацию - Рамин Байрамлы
Мы должны начать вакцинацию - Рамин Байрамлы
"Динамика заражения коронавирусом в стране с февраля растет".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге оперативного штаба заявил председатель правления Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы.
Он сказал, что в результате улучшения структуры больниц в нашей стране сегодня мы можем ежедневно справляться с 4000 случаями заражения: "Но это не постоянно. Поэтому мы должны начать вакцинацию. Из 30 вакцин, которые в настоящее время вошли в фазу клинических испытаний, 7 находятся на третьем этапе".
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