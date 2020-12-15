В Азербайджан могут привезти эти вакцины от коронавируса

По-прежнему сложно дать точную информацию об эффективности и безопасности вакцины, но есть обнадеживающие новости.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

Байрамлы сказал, что есть вакцины, которые предлагают разные компании. По его словам, в Азербайджане ознакомились с 5 доступными вакцинами. Эти вакцины производятся совместно США и Германией, в России (Sputnik V), Оксфордским университетом в США (Moderna), совместно разработанными британскими и шведскими учеными (AstraZeneca) и в Китае (Sinovac).