https://news.day.az/society/1298569.html Насколько безопасными будут вакцины привезенные в Азербайджан? - отвечает Минздрав
Насколько безопасными будут вакцины привезенные в Азербайджан? - отвечает Минздрав
"Вакцины против коронавируса, которые будут закупаться и ввозиться в страну, будут на 100% соответствовать требованиям безопасности".
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
Он отметил, что при этом будет обеспечена полная готовность прививочных пунктов, медицинского персонала.
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