https://news.day.az/society/1298579.html Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет бесплатной - ОФИЦИАЛЬНО
Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет бесплатной - ОФИЦИАЛЬНО
Вакцинация против коронавируса будет проводиться бесплатно.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге оперативного штаба заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
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