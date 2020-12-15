Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса будет проводиться бесплатно.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге оперативного штаба заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.