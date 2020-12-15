https://news.day.az/society/1298599.html TƏBİB об осложнениях, связанных с самолечением от коронавируса
TƏBİB об осложнениях, связанных с самолечением от коронавируса
"Мы обращаемся к представителям СМИ, чтобы они, столкнувшись с негативными обстоятельствами, связались с нашими структурами".
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что есть много случаев осложнений, связанных с самолечением от коронавируса дома: "В целом мы можем контролировать этот процесс. Наши коллеги сегодня продолжают вести борьбу. Параллельно остаются и другие заболевания. Лечение наших ветеранов также продолжается в больницах. Поэтому каждый из нас должен защищать себя".
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