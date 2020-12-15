Некоторые люди могут тяжело перенести вакцинацию

"У некоторых людей наблюдается повторное инфицирование коронавирусом. Это связано с реакцией иммуносистемы".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев.

Он отметил, что так будет и с вакцинами: "Некоторые люди переносят заболевание легко, а некоторые тяжело. Так будет и с вакциной. При применении вакцины у некоторых людей иммуносистема может активизироваться. Возможно и это".