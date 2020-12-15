Сегодня - Международный день чая

Cегодня по инициативе Центра по Образованию и Общению отмечается международный день чая. К сожалению, день является рабочим.

Стоит отметить особую любовь азербайджанцев к чаю. Чай - это национальный напиток в Азербайджане. В любом азербайджанском доме гостю первым делом предлагался чай. Он известен в стране с XII века - именно в это время в поэмах великого поэта и мыслителя Низами встречаются первые упоминания о чае, передает Day.Az.

Войдя прочным образом в национальную культуру, чай и церемония чаепития не могла не "выплеснуться" из домов на улицы. И возникли чайханы.

В Азербайджане не было, наверное, ни одного селения, а в городе - ни одного квартала, где не имелось бы чайханы. В известном смысле это было заведение, призванное сохранять стабильность в обществе.

Недавно, в ходе второй карабахской войны, Азербайджан освободил от армянской оккупации Агдамский район, где ранее находился знаменитый на весь мир чайный дом. К сожалению, армяне сравняли его с землей. Архитектор дома ранее сообщил, что его могут восстановить.