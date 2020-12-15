Максим Шевченко возложил цветы на разрушенной армянскими снарядами территории

Российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко посетил Гянджу, сообщает Day.Az.

Российский гость побывал на территориях, разрушенных в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами, на месте увидел последствия армянских военных преступлений.

Глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов проинформировал Максима Шевченко об армянском терроре и его последствиях. Он рассказал, что расположенная вдали от фронтовой зоны Гянджа - второй по величине город Азербайджана - неоднократно подвергалась ракетному обстрелу со стороны Армении - 4, 5, 8, 11 и 17 октября. В результате ракетных атак по спящему городу погибли 26 мирных жителей, в числе которых младенец, 5 детей и подростков, 10 женщин, более 120 человек получили ранения. Также было отмечено, что полностью разрушено более 20 домов, серьезный ущерб нанесен более чем 100 домам и стольким же объектам. В результате ракетных обстрелов пострадали исторические и религиозные памятники Гянджи, учреждения образования и здравоохранения.

Максим Шевченко возложил цветы на разрушенной территории в знак памяти погибших мирных жителей.