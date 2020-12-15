Будут ли вакцинироваться переболевшие коронавирусом?

"Если человек 4-5 месяца назад выздоровел, необходимости в вакцинации нет".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев.

По его словам, в то же время есть угроза повторного заражения коронавирусом.

"Человек может заразиться повторно. Если во время первого инфицирования в его организме появились антитела, то при повторном с большой долей вероятности человек может перенести болезнь легко. Но если он перенес болезнь и в его организме не сформировалась иммунная реакция, он может снова тяжело заболеть. Тем не менее, например, в Турции и других странах не планируется немедленная вакцинация тех, кто перенес COVID. Они будут вакцинированы на более поздних этапах".