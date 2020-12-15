https://news.day.az/society/1298632.html В Азербайджане от коронавируса скончался судья
В Азербайджане от коронавируса скончался судья
Судья Ширванского апелляционного суда Фуад Солтанов скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, судья коммерческой коллегии Ширванского апелляционного суда Ф.Солтанов некоторое время назад заразился COVID-19.
Сообщается, что он скончался сегодня утром.
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