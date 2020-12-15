В Азербайджане от коронавируса скончался судья

Судья Ширванского апелляционного суда Фуад Солтанов скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, судья коммерческой коллегии Ширванского апелляционного суда Ф.Солтанов некоторое время назад заразился COVID-19.

Сообщается, что он скончался сегодня утром.