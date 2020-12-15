https://news.day.az/society/1298654.html Стали известны источники доходов Фонда обязательного медицинского страхования
Стали известны источники доходов Фонда обязательного медицинского страхования
Стали известны источники доходов Фонда обязательного медицинского страхования.
Как сообщает Day.Az, Кабинет министров принял постановление "Об утверждении порядка ведения учета и представления отчетности средств обязательного медицинского страхования".
Данный порядок разработан в соответствии с законом "О медицинском страховании" и определяет порядок ведения учета средств обязательного медицинского страхования и представления отчетности.
В соответствии с законом неиспользованные средства Фонда на конец года направляются в страховые резервы и эти средства используются для финансирования расходов Фонда.
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