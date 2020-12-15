Стали известны источники доходов Фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Day.Az, Кабинет министров принял постановление "Об утверждении порядка ведения учета и представления отчетности средств обязательного медицинского страхования".

Данный порядок разработан в соответствии с законом "О медицинском страховании" и определяет порядок ведения учета средств обязательного медицинского страхования и представления отчетности.

В соответствии с законом неиспользованные средства Фонда на конец года направляются в страховые резервы и эти средства используются для финансирования расходов Фонда.