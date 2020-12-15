Будет создана система аккредитации учебных заведений

Кабинет Министров утвердил "Правила аккредитации учебных заведений" в новой редакции.

Как сообщает Day.Az, Указом Президента Азербайджанской Республики № 907 от 29 декабря 2019 года было создано Агентство по обеспечению качества в образовании, которому вменялось в обязанности проведение аккредитации учебных заведений и их оценивание с целью аккредитации.

По итогам анализа "Государственной стратегии по развитию сферы образования в Азербайджанской Республике", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики №13 от 24 октября 2013 года, было решено, что местное законодательство в этой сфере нуждается в усовершенствовании в соотвествии с новыми требованиями.

С учетом этого, "Правила аккредитации учебных заведений" утверждены в новой редакции.

Новая редакция правил даст ряд преимуществ в плане аккредитации учебных заведений и обеспечения качества образования, в том числе позволит достичь развития системы образования, повысить качество образования, сформировать систему аккредитации учебных заведений с учетом международного опыта.