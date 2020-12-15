https://news.day.az/society/1298679.html Излечившийся от COVID-19 человек может заболеть вновь, причем в более тяжелой форме - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Излечившийся от COVID-19 человек может заболеть вновь, причем в более тяжелой форме - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возможны случаи, когда в организме человека, излечившегося от коронавируса, иммуноглобулин G не вырабатывается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба Кабмина сказал директор НИИ медицинской профилактики Адиль Аллахвердиев.
"Это означает, что такой человек может заболеть коронавирусом вновь, и даже перенести болезнь в тяжелой форме", - сказал он.
Аллахвердиев добавил, что в ряде стран люди, перенесшие коронавирус, не вакцинируются на первом этапе, а могут пройти вакцинацию на более позднем этапе: "Излечившийся от коронавируса человек может остаться вне вакцинации на первом этапе".
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