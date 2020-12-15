Излечившийся от COVID-19 человек может заболеть вновь, причем в более тяжелой форме

Возможны случаи, когда в организме человека, излечившегося от коронавируса, иммуноглобулин G не вырабатывается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба Кабмина сказал директор НИИ медицинской профилактики Адиль Аллахвердиев.

"Это означает, что такой человек может заболеть коронавирусом вновь, и даже перенести болезнь в тяжелой форме", - сказал он.

Аллахвердиев добавил, что в ряде стран люди, перенесшие коронавирус, не вакцинируются на первом этапе, а могут пройти вакцинацию на более позднем этапе: "Излечившийся от коронавируса человек может остаться вне вакцинации на первом этапе".