https://news.day.az/society/1298692.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
В Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина. В поселке Чичяк Салимли Амилю Милаим оглу 1976 года рождения нанес ножевое ранение его знакомый, передает azxeber.com.
Пострадавший был госпитализирован, врачи диагностировали у него проникающее ранение левой стороны грудной клетки и колото-резаные раны левой голени.
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