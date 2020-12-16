Поножовщина в Баку

В Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина. В поселке Чичяк Салимли Амилю Милаим оглу 1976 года рождения нанес ножевое ранение его знакомый, передает azxeber.com.

Пострадавший был госпитализирован, врачи диагностировали у него проникающее ранение левой стороны грудной клетки и колото-резаные раны левой голени.