https://news.day.az/society/1298708.html Когда начнется восстановление домов, пострадавших от армянских обстрелов? - отвечает МЧС
Когда начнется восстановление домов, пострадавших от армянских обстрелов? - отвечает МЧС
Работы по оценке ущерба домам, нанесенного в результате военных провокаций Армении, идут ускоренными темпами.
Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает Day.Az.
По его словам, по завершении этого процесса начнется непосредственно восстановление домов.
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