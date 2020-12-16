Когда начнется восстановление домов, пострадавших от армянских обстрелов?

Работы по оценке ущерба домам, нанесенного в результате военных провокаций Армении, идут ускоренными темпами.

Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает Day.Az.

По его словам, по завершении этого процесса начнется непосредственно восстановление домов.