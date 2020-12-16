Суговушанское водохранилище под охраной МЧС

МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище.

Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает Day.Az.

"С целью выполнения п. 6.1 об охране объектов важного значения указа главы государства от 29 октября 2020 года об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана взято под охрану Суговушанское водохранилище на освобожденной территории Тертерского района. Службой спасения особого риска МЧС на территории введен круглосуточный контрольный режим", - сказал он.