Задержан больной коронавирусом, который ехал в гости
К ответственности привлечен заразившийся COVID-19, который покинул место жительства, несмотря на запрет.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Государственной дорожной полиции Самухского районного отделения полиции остановили автомобиль марки VAZ 2107, двигавшийся в направлении Имамзаде-Татлы.
Во время проверки было установлено, что Вюсал Бабаев в настоящее время заражен коронавирусом и получает лечение дома.
Он отметил, что приехал в Самухский район в гости. После соответствующего юридического разъяснения В.Бабаев возвращен домой.
Аналогичный случай был зарегистрирован в Дашкесане. Сотрудники местных правоохранительных органов задержали и отправили домой жителей района Пакизу Мамедову и Азера Абдуллаева, которые покинули место жительства, несмотря на то, что были заражены COVID-19.
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