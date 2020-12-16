Задержан больной коронавирусом, который ехал в гости

К ответственности привлечен заразившийся COVID-19, который покинул место жительства, несмотря на запрет.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Государственной дорожной полиции Самухского районного отделения полиции остановили автомобиль марки VAZ 2107, двигавшийся в направлении Имамзаде-Татлы.

Во время проверки было установлено, что Вюсал Бабаев в настоящее время заражен коронавирусом и получает лечение дома.

Он отметил, что приехал в Самухский район в гости. После соответствующего юридического разъяснения В.Бабаев возвращен домой.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Дашкесане. Сотрудники местных правоохранительных органов задержали и отправили домой жителей района Пакизу Мамедову и Азера Абдуллаева, которые покинули место жительства, несмотря на то, что были заражены COVID-19.