В Баку в доме торжеств произошел пожар

В 2-х этажном здании дома торжеств в Бинагадинском районе столицы произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, сгорели 20 мешков с углем, электрический счетчик, 10 электрических предохранителей и 20 п.м кабеля на кухне донерной, расположенной на первом этаже здания.

В результате оперативных мер Государственной противопожарной службы МЧС удалось предотвратить распространение пожара.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.