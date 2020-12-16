https://news.day.az/society/1298718.html В Баку в доме торжеств произошел пожар
В Баку в доме торжеств произошел пожар
В 2-х этажном здании дома торжеств в Бинагадинском районе столицы произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, сгорели 20 мешков с углем, электрический счетчик, 10 электрических предохранителей и 20 п.м кабеля на кухне донерной, расположенной на первом этаже здания.
В результате оперативных мер Государственной противопожарной службы МЧС удалось предотвратить распространение пожара.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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