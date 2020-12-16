https://news.day.az/society/1298760.html В Азербайджане задержаны 49 больных коронавирусом, нарушивших карантин
В Азербайджане задержаны 49 больных коронавирусом, нарушивших карантин
В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические меры по предотвращению массового распространения COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск 15 декабря выявили и задержали в общественных местах 49 больных COVID-19, покинувших места проживания.
Они были возвращены домой.
В соответствии со ст. 139-1.1 УК Азербайджана в отношении 32 человек было возбуждено уголовное дело.
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