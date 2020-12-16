https://news.day.az/society/1298779.html Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах – Ханде Харманджи
Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах – Ханде Харманджи
Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах, в некоторых медучреждениях наблюдается нехватка медработников.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре