https://news.day.az/society/1298783.html В Азербайджане число заражений коронавирусом выросло в 10 раз - ВОЗ
В Азербайджане число заражений коронавирусом выросло в 10 раз - ВОЗ
С середины октября этого года в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
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