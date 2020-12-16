В Азербайджане число заражений коронавирусом выросло в 10 раз

С середины октября этого года в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.

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