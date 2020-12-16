Против COVID-19 нет специфичного лекарства

"В настоящее время нет специфичного лекарства, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с COVID-19".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, в ходе брифинга, посвященного итогам работы миссии ВОЗ по оценке потребностей в здравоохранении.

Она отметила, что почти все рекомендуемые лекарства необходимы для симптоматического лечения. То есть, например, если есть температура, то есть препараты для ее снижения, препараты при кашле, при болях - обезболивающие препараты: "Но нет конкретного лекарства, которое убило бы этот вирус и вылечило бы зараженного человека. У меня нет информации мало ли или нет лекарств в настоящее время, используемых во время лечения против вируса".

Ханде Харманджи отметила, что если в организм попадают микробы и бактерии, то необходимо использовать различные антибиотики. Но в связи с этим не правильно, чтобы все покупали антибиотики в аптеке и использовали их без консультации с врачом.