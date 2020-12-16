https://news.day.az/society/1298824.html В Азербайджан прибудет эксперт ВОЗ для помощи в подготовке плана вакцинации
В Азербайджан прибудет эксперт ВОЗ для помощи в подготовке плана вакцинации
ВОЗ отслеживает процессы, связанные с вакцинацией, и в ближайшее время обнародует свои рекомендации по закупке вакцин.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
По ее словам, в настоящее время в Азербайджане подготавливается план вакцинации: "Мы оказываем этому процессу техническую поддержку. Скоро в Азербайджан для помощи правительству в этом направлении прибудет эксперт ВОЗ. Очень важными являются вопросы, когда и сколько доз вакцины необходимо приобрести".
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