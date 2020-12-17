В Азербайджане из-за пандемии введут 3-дневную рабочую неделю?

С 14 декабря на территории Азербайджана действует ужесточенный карантинный режим. Деятельность многих предприятий в стране приостановлена, применяется система СМС-разрешений. Несмотря на жесткие ограничения, в автобусах все еще можно наблюдать толпы людей.

По мнению большинства экспертов, продолжающийся рост числа заражений связан с переполненными автобусами. Чтобы уменьшить загруженность автобусов, некоторые эксперты предлагали ввести в Азербайджане 3-дневную рабочую неделю, а в остальные дни выходить из дома, только получив смс-разрешение.

"Решение о сокращении рабочего времени находится в рамках компетенции Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана".

Об этом Day.Az сказал член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Мушвиг Мамедли.

По его словам, система СМС-разрешений введена для регулирования работы автобусов и функционирования предприятий, управления экономикой и сокращения суточных инфицирований коронавирусом.

Депутат считает, что вводить какие-либо дополнительные ограничительные меры нецелесообразно, поскольку такие меры могут создать определенные проблемы для экономики страны.

Парламентарий также назвал способы решения проблемы большого количества людей в общественном транспорте.

"Нужно более четко регулировать работу общественного транспорта. Например, ввести дополнительные автобусы на те направления, где есть повышенный спрос. Желательно установить внутри автобусов механизм, который определял бы людей на наличие СМС-разрешения. После этого люди без СМС-разрешения не смогут попасть в автобус. Еще одним вариантом является уменьшение интервала движения между автобусами", - заключил Мушвиг Мамедли.

Абдул Керимханов