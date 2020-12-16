В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Насиминском районе столкнулись автомобили марки "Renault" и "Hyundai", за рулем которых находились жители столицы Э.Гашимов и З.Шарифов. В результате аварии Э.Гашимов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Насиминском РУП проводится расследование.