https://news.day.az/society/1298837.html В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Насиминском районе столкнулись автомобили марки "Renault" и "Hyundai", за рулем которых находились жители столицы Э.Гашимов и З.Шарифов. В результате аварии Э.Гашимов скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту в Насиминском РУП проводится расследование.
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