https://news.day.az/society/1298847.html В Баку из платежного терминала похищено более 3 тысяч манатов
В Баку из платежного терминала похищено более 3 тысяч манатов
В Баку совершена кража из платежного терминала.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела Управления полиции Ясамальского района, задержан житель Огузского района М.Латифов, подозреваемый в совершении в ночь на 15 декабря кражи 3438 манатов из платежного терминала, установленного в одном из маркетов на территории района.
Ведется расследование.
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