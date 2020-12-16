В Баку из платежного терминала похищено более 3 тысяч манатов

В Баку совершена кража из платежного терминала.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела Управления полиции Ясамальского района, задержан житель Огузского района М.Латифов, подозреваемый в совершении в ночь на 15 декабря кражи 3438 манатов из платежного терминала, установленного в одном из маркетов на территории района.

Ведется расследование.