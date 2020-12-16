В Баку ожидаются сильный ветер и дожди

Начиная с 17 до полудня 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра составит 15-18 м/с, местами усилится до 20 м/с, ожидается дождь.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.