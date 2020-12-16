В Азербайджане выявлено еще 4077 случаев заражения коронавирусом, 3854 человека вылечились, 43 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 187 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 122 859 человек вылечились, 2 050 скончались, число активных больных - 62 427.

В Азербайджане в целом проведены 1 998 577 тестов на выявление случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведены 17 998 тестов.