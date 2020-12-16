https://news.day.az/society/1298897.html В Физули усиливаются меры безопасности - МВД
В Физули усиливаются меры безопасности - МВД
В освобожденном от оккупации победоносной азербайджанской армией Физулинском районе усиливаются меры безопасности.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, соответствующим приказом начальник Физулинского районного отделения полиции, полковник Хагани Мамедов назначен комендантом района.
Сотрудниками РОП и военнослужащими внутренних войск Азербайджана на въезде и выезде из Физулинского района, а также на территории самого района, установлены посты, безопасность находится под полным контролем.
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