https://news.day.az/society/1298899.html Почти 1400 человек приехали в Азербайджан на постоянное место жительства
Почти 1400 человек приехали в Азербайджан на постоянное место жительства
За январь-октябрь текущего года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы были зарегистрировано 1396 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства (ПМЖ), и 495 человек выехавших из Азербайджана на ПМЖ в другие страны.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, положительное миграционное сальдо составило 901 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре