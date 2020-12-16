Почти 1400 человек приехали в Азербайджан на постоянное место жительства

За январь-октябрь текущего года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы были зарегистрировано 1396 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства (ПМЖ), и 495 человек выехавших из Азербайджана на ПМЖ в другие страны.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, положительное миграционное сальдо составило 901 человек.