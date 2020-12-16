В Баку установлен управляемый светофор

С учетом обращений граждан, на улице Асифа Магеррамова города Баку проведены работы по повышению уровня безопасности пешеходного перехода.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По данным агентства, по вышеуказанному адресу установлены новые светофорные столбы, управляемые специальной кнопкой.

"Этот вызывной светофор обеспечит комфорт и безопасность перехода, особенно детям подросткового возраста. Чтобы пешеходам было удобно, с обеих сторон перехода установлено простое устройство с кнопкой. Для граждан с ограниченными возможностями зрения переход оборудован специальным тактильным покрытием, расположенным на тротуаре перед пешеходным переходом", - говорится в сообщении БТА.

Агентство отметило, что в ряде подобных улиц столицы ведутся работы по установке подобных вызывных светофоров на пешеходных переходах.