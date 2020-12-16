Игравший на духовых инструментах Тамерлан Махмудов - шехид, удостоенный медали "За Родину"

"Прошел огонь, воду и медные трубы" - так мы говорим о человеке, которому выпало на долю много трудностей, тяжелых испытаний. Такому теперь ничего не страшно, у него всё уже было. И огонь, и вода, и медные трубы...

Огонь и вода - это стихии, которые очищают, испытывают человека и дают ему новые силы. А медные трубы не что иное, как фанфары победителя, его чествование, испытание славой. Все это прошел за свою короткую жизнь наш 25-летний герой... Его так и запомнили с трубой в руках - в славе шехида...

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") Trend Life представляет читателям материал о солдате Тамерлане Махмудове, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно), передает Day.Az.

Тамерлан Махмудов родился 21 марта 1995 года в Баку. С детства ему пришлось испытать тяготы судьбы. Рано потеряв отца, одно время с матерью и сестрой жил в Санкт-Петербурге, затем семья вернулась в Баку. Он учился в школе № 32 имени Национального героя Мазахира Рустамова, но его ждал очередной удар - потерял мать, оставшись на попечении бабушки и тети. Любовь к музыке привела Тамерлана в музыкальную школу-интернат № 2 поселка Мардакян Хазарского района, где он проходил обучение игре на духовых инструментах, став солистом детского оркестра духовых инструментов под руководством Рафаэля Азимова. В 2011 году, после завершения учебы, был принят в образцовый военный оркестр Государственной пограничной службы. После её прохождения с 2013 года выступал с различными оркестрами и музыкальными группами, подрабатывал доставщиком ресторанной еды. Окончил Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы по классу тубы (широкомензурный медный духовой музыкальный инструмент, типа трубы) и даже успел стать студентом Бакинской музыкальной академии, но 27 сентября началась война. Тамерлан отложил свой музыкальный инструмент и ушел на фронт добровольцем во имя освобождения оккупированных земель от армянских агрессоров. Ему сказали, мол, зачем талантливому музыканту отправляться на войну, там и без него справятся, на что он ответил: "Чем я лучше других? Музыка подождет, а врага надо бить!". В последний раз Тамерлан позвонил домой утром 17 октября и сказал, что обрадует прекрасной новостью. Это был день освобождения Физули и сел района, а 18 октября пришла весть о его героической гибели... Все, кто знал и не знал Тамерлана Махмудова, безмерно огорчились такой вести, в соцсетях было множество статусов, посвященных талантливому музыканту и герою. У его могилы на кладбище поселка Деде-Горгуд Сураханского района в сопровождении духового оркестра прозвучал гимн Азербайджана... Пройдя огонь и воду, Тамерлан был предан земле под медные трубы...Прозвучали фанфары победителю - шехиду Карабахской войны...