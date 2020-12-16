https://news.day.az/society/1298986.html В Азербайджан прибыла группа турецких военных - ФОТО
В Азербайджан прибыла группа турецких военных - ФОТО
В Азербайджан прибыла группа турецких саперов в составе 136 человек.
Как сообщает в среду Trend, информация об этом была размещена на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Личный состав спецподразделения по поиску и обезвреживанию мин сухопутных войск Турции численностью 136 человек отправлен в Азербайджан, приступил к деятельности по разминированию территорий в Карабахе, освобожденном от оккупации героической азербайджанской армией", - говорится в сообщении.
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