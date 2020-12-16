Школьники в Азербайджане смогут оценивать работу школ

Утверждение "Правил аккредитации учебных заведений" в новой редакции создаст ряд преимуществ.

Как сообщил в среду Trend заведующий отделом по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, этим документом будут обеспечены развитие, интернационализация системы образования Азербайджана и повышение качества образования. Также будет сформирована система аккредитации учебных заведений на основе международного опыта, при аттестации деятельности высших учебных заведений и реализации образовательных программ будут учитываться принципы обеспечения качества Европейского пространства высшего образования. Наряду с этим, будет сформирован механизм аккредитации образовательных программ, применяемых в соответствии со стандартами, установленными международной организацией или иностранным государством, помимо государственных стандартов, и дающих право учиться в учебных заведениях двух и более зарубежных стран.

"В процессе аттестации деятельности учебного заведения и реализации индивидуальных образовательных программ будут учитываться итоги опросов сторон, заинтересованных в деятельности учебного заведения, в частности учащихся и работодателей", - сказал Валехов.

Он добавил, что также будет осуществлена электронизация государственной услуги "Аккредитация учебных заведений", сертификат аккредитации будет выдаваться в виде электронного документа, а отчетность по деятельности образовательных учреждений будет представляться не только за период аккредитации (каждые 5 лет), но и на ежегодной основе.