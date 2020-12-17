В Азербайджане на неделю запретят выходить на улицу?

В Азербайджане ежедневно фиксируется более 4000 случаев заражения коронавирусом и более 40 фактов смерти. Стоит отметить, что с 14 декабря по 18 января в нескольких городах и регионах действует строгий карантинный режим. В соцсетях распространяется неподвержденная информация о том, что будут приняты еще более строгие меры, если количество инфицированных не уменьшится. Утверждается, что людям запретят выходить на улицу почти на неделю, как это было апреле-мае.

Комментируя вышенаписанное доктор философии медицинских наук Васиф Исмаил сказал, что результаты нынешнего карантина мы увидим через две недели.

"Если в течение этого периода не произойдет сокращение случаев заражения и не уменьшится количество смертей, то людям могут запретить выходить на улицу на несколько дней. Если мы не хотим, чтобы это произошло, мы должны соблюдать правила карантина и меры безопасности. Каждый день люди всех возрастов, особенно молодые, умирают от этой болезни. Поэтому мы должны защищать себя и своих близких", - отметил Исмаил.