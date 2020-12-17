В Азербайджане произошло землетрясение

17 декабря в Масаллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 07:13 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.