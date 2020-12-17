https://news.day.az/society/1299023.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 декабря в Масаллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 07:13 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.
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