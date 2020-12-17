https://news.day.az/society/1299064.html На бакинских дорогах ограничена скорость движения автомобилей
На бакинских дорогах ограничена скорость движения автомобилей
В связи с дождливой погодой, которая сейчас наблюдается в Баку, ограничена скорость на трассах проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Мардакян и Зых - аэропорт на всех полосах.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
БТА просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.
"Пешеходам рекомендуется не ходить по проезжей части, использовать пешеходные переходы", - говорится в сообщении Агентства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре