На бакинских дорогах ограничена скорость движения автомобилей

В связи с дождливой погодой, которая сейчас наблюдается в Баку, ограничена скорость на трассах проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Мардакян и Зых - аэропорт на всех полосах.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

БТА просит водителей соблюдать ограничения скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.

"Пешеходам рекомендуется не ходить по проезжей части, использовать пешеходные переходы", - говорится в сообщении Агентства.