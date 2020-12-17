ANAMA продолжает обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы в ряде районов

За период 14-16 декабря в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило 18 обращений по линии МВД и два - из Центра управления кризисными ситуациями МЧС об обнаружении снарядов в Агдамском, Физулинском, Тертерском и Ходжавендском районах.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ANAMA.

На их основании оперативные бригады агентства совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели 23 операции, в ходе которых были обнаружены 14 неразорвавшихся боеприпасов, пять кассетных снарядов, 32 противопехотные и 10 противотанковых мин, 49 минных взрывателей, 284 патрона разного калибра, 400 г тротила и 20 осколков снарядов.

Саперы ANAMA обезвредили 111 мин и неразорвавшихся боеприпасов.