https://news.day.az/society/1299115.html МЧС о происшествии в модульной больнице в Зыхе
МЧС о происшествии в модульной больнице в Зыхе
В соцсетях распространилась информация о том, что кислородная станция, охватывающая 17, 18 и 19 корпуса модульной больницы в Зыхе, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, вышла из строя.
Как заявила baku.ws руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Гульчин Мехдиева, данная информация не соответствует действительности, передает Day.Az.
"Ничего не произошло", - сказала Гульчин Мехтиева.
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