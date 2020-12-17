МЧС о происшествии в модульной больнице в Зыхе

В соцсетях распространилась информация о том, что кислородная станция, охватывающая 17, 18 и 19 корпуса модульной больницы в Зыхе, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, вышла из строя.

Как заявила baku.ws руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Гульчин Мехдиева, данная информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"Ничего не произошло", - сказала Гульчин Мехтиева.