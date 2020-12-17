В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1607 водителей

Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

16 декабря 2020 г. были возвращены обратно 1607 транспортных средств, которые пытались без разрешения проехать через карантинные посты. Также в этот день в Азербайджане в отношении 2 646 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.